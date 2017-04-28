Издание Daily Star по ошибке назвало Владимира Кличко российским боксёром

Британское издание Daily Star по ошибке назвало бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Владимира Кличко российским боксёром. Ошибка была допущена в подписи к фотоленте в одном из материалов, посвящённых украинскому боксёру.

«Российский гигант бокса Владимир Кличко помолвлен со сногсшибательной американской актрисой Хейден Панеттьери», — сообщается в подписи к слайд-шоу.

29 апреля Кличко предстоит провести поединок на стадионе Уэмбли в Лондоне против чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа.