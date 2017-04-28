Омари Ахмедов следующий бой проведёт на шоу UFC Fight Night 109

Российский боец UFC Омари Ахмедов свой следующий поединок проведёт 28 мая в рамках турнира UFC Fight Night 109, который пройдёт в Стокгольме.

Соперником Ахмедова будет Абдул Разак Альхасан, бой состоится в рамках полусреднего веса, сообщается на официальном сайте организации.

Отметим, что для Ахмедова этот поединок станет восьмым в UFC, из предыдущих семи боёв ему удалось выиграть четыре. В последний раз боец появлялся в октагоне в ноябре 2016 года, когда он победил Кайла Ноука на турнире UFC Fight Night 101.