Беллью — Уайлдеру: мне не нужно кого-то бояться, ты обычный человек

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) и чемпион мира в супертяжёлом дивизионе по версии WBC Деонтей Уайлдер вступили в словесную перепалку.

Уайлдер сказал британцу, что тот никогда ещё не встречался с таким мощным боксёром, как он. Беллью в свою очередь дал понять, что вовсе не боится выяснить отношения с американцем в ринге.

«Я боксировал со вторым по опасности супертяжем мира, мне не нужно кого-то бояться. Деонтей, Хэй мощнее тебя. Ты пытаешься напугать меня, но мне плевать. Мне всё равно, что ты сделал раньше, ты просто человек, у которого есть две руки и две ноги. В моём послужном списке гораздо более серьёзные соперники, чем в твоём, и у меня более высокий боксёрский интеллект», — приводит слова Беллью BoxingScene.