Владимир Кличко — Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция боя начнётся в 1:00 мск

В ночь с субботы на воскресенье состоится поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и экс-чемпионом Владимиром Кличко (64-4, 53 КО). На кону будут стоять титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO.

В пятницу на официальной церемонии взвешивания британец перевесил Кличко. Джошуа показал 114 кг, в то время как претендент потянул на 108,8 кг.

«Чемпионат.com» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка Владимир Кличко — Энтони Джошуа, которая начнётся в 1:00 мск. Следить за ней вы сможете, пройдя по ссылке https://www.championat.com/boxing/article-271050-boj-vladimir-klichko--entoni-dzhoshua-29-aprelja-2017.html