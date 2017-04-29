Уоррен: чтобы стать королём, Джошуа должен побить Уайлдера или Фьюри

Известный промоутер Фрэнк Уоррен не уверен, что победа Энтони Джошуа над Владимиром Кличко сделает его королём дивизиона.

«Джошуа стал чемпионом, нокаутировав одного из самых худших чемпионов — Чарльза Мартина. Потом он провёл две сомнительные защиты против Бризила и Молины. Победа над Кличко не станет для Джошуа восхождением на престол.

Владимир не боксировал почти два года, а его последний поединок был плох. Ему 41 год, и он не сможет поменять свою защитную манеру ведения боя. Думаю, что Джошуа слишком молод для него. Но если бой продлится 12 раундов, появляется вопрос, как проявит себя Энтони.

Даже если он нокаутирует Кличко, я задам вопрос: «И что дальше?». Для того чтобы стать королём, ему необходимо победить кого-то вроде Уайлдера или Фьюри", — приводит слова Уоррена BoxingScene.