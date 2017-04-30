Фьюри: Джошуа, ты бился с Кличко насмерть, а я с ним играл

Британский супертяжеловес, бывший чемпион по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Тайсон Фьюри в своём «Твиттере» ответил на вызов, брошенный ему соотечественником Энтони Джошуа, одержавшим победу над Владимиром Кличко.

«Молодец, Энтони Джошуа. Хороший бой, ты бился не на жизнь, а на смерть с Владимиром Кличко, а я с ним играл. Давай потанцуем», — написал Фьюри в своём аккаунте.

После поединка с Владимиром Кличко Джошуа обратился к Тайсону Фьюри.

«Тайсон Фьюри, где ты, детка? Мне нравится биться, Тайсон Фьюри, я знаю, что ты много говорил, и я хочу дать шанс 90 000 человек посмотреть на нас», — сказал Джошуа.