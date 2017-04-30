Тренер Паркера: Кличко сам отпустил Джошуа после нокдауна

Кевин Барри, тренер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефа Паркера, поделился впечатлением от боя между Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) и Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), заявив, что украинец сам отпустил своего оппонента, после того, как послал его в нокдаун в шестом раунде.

«Думаю, что Кличко очень разочарован, потому что два раунда после нокдауна Джошуа двигался по рингу словно ходячий мертвец. Кличко отпустил его после нокдауна, и позволил ему просто ходить по рингу и восстанавливаться.

В тот момент я сказал Паркеру, что если Энтони устоит после седьмого раунда, то всё может поменяться. Джошуа показал характер, он молодой боец, который всё ещё развивается. Этот бой — огромный шаг для него", — приводит слова Барри New Zealand Herald.