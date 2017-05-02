Чавес: могу нокаутировать Канело

Экс-чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) заявил, что в поединке с Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО) он способен победить нокаутом.

«В боксе имеет значение вес и рост. Тот, кто больше, всегда имеет преимущество. Но я всё-таки сосредоточен на том, чтобы оставаться сильным и правильно сделать нужный вес.

Я чувствую, что могу стать первым, кто когда-либо нокаутировал Канело. Я больше, я дрался в полутяжёлом весе, а Альварес никогда не имел опыта боёв с такими оппонентами. Если всё сложится, как нужно, то, конечно, я смогу его нокаутировать", — приводит слова Чавеса-младшего BoxingScene.