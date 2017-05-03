Экс-боец UFC Кайо Магальяэш подписал контракт с M-1 Global

Чемпион Amazon Fight и Iron Man Championship бразилец Кайо «Hellboy» Магальяэш (9-3), проведший в UFC 7 поединков и победивший в 4 из них, подписал контракт с M-1 Global.

«Обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу начал свою карьеру в MMA с пяти побед подряд, чем привлёк к себе внимание скаутов из UFC. Дебютный поединок в Октагоне сложился не очень удачно — Кайо уступил по решению судей. Однако за тем последовало четыре победы подряд, и Магальяэш взлетел на 30-ю строчку мирового рейтинга Fightmatrix и вплотную подобрался к обойме титульных бойцов. Неудачи в боях с Джошем Самманом и Брэдом Таваресом временно поставили преграду на пути бразильца, но он не привык отступать от намеченных целей. Сейчас он входит в 60 сильнейших средневесов мира и намерен завоевать пояс чемпиона M-1 Challenge. Дебютный бой этого бойца состоится в Оренбурге, на турнире M-1 Challenge 78», — сообщается в пресс-релизе M-1 Global.