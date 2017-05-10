Президент WBC разочарован боем Альварес — Чавес

Президент WBC Маурисио Сулейман не скрывает своего разочарования от поединка между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, состоявшегося 6 мая в Лас-Вегасе. В этом бою победу с огромным преимуществом по очкам одержал Альварес.

«Очень жаль, что произошло то, что произошло. У всех нас были большие надежды и иллюзии, что мы увидим эпический бой. Для того чтобы был бой, необходимо иметь двух бойцов, которые сражаются. Но дрался только Альварес, потому что Чавес не был на ринге ни мысленно, ни физически. И от этого бокс проиграл.

У Чавеса всегда были проблемы со сгонкой веса. Теперь он его сделал, но заплатил за это очень высокую цену. В результате пострадал поединок.

Теперь Альварес встретится с Головкиным, и это будет большой вызов. Головкин — чемпион, и он должен защитить свой титул», — цитирует Сулеймана BoxingScene.