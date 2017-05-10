Влодарчик: ключом к победе над Гевором будет моя ударная мощь

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBCи IBF поляк Кшиштоф Влодарчик (52-3, 37 KO) дал комментарий к предстоящему бою с немецким боксёром Ноэлем Гевором (22-0, 11 KO). 20 мая в Познани (Польша) этим бойцам предстоит сразиться за звание претендента на титул IBF.

«Я знаю, чего ожидать, потому что несколько лет назад Гевор был моим спарринг-партнёром. И он был довольно хорош. Он заслуживает должного уважения и получит его. Мой удар с обеих рук будет ключом. Неважно, буду ли я бить его в лицо, руки или туловище. Он должен готовиться прочувствовать мою мощь», — цитирует Влодарчика Fightnews.