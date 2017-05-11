Уайт объявил об отмене боя Биспинг — Сен-Пьер

Глава UFC Дэна Уайт официально подтвердил, что бой между чемпионом UFC в среднем весе Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером, который планировалось провести в июле, не состоится. Ранее Сен-Пьер сказал, что будет готов выйти в рейдж не ранее ноября.

Следующим соперником Биспинга станет Йоэль Ромеро, который является претендентом номер один на титул.

«Я сделал этот бой для Сен-Пьера, мы провели пресс-конференцию, и поединок должен был состояться в июле. Майклу Биспингу придётся проводить защиту своего титула сейчас, мы не будем ждать Сен-Пьера. Жорж говорит, что будет готов драться не раньше ноября. Возможно, этот бой можно организовать в следующем году.

Мы двигаемся дальше, и Йоэль Ромеро получит титульный бой», — цитирует Уайта ESPN.