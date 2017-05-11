WBC санкционировал элиминатор между Гвоздиком и Смитом

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал элиминатор в полутяжёлом весе между Александром Гвоздиком (13-0, 11 КО) и Джо Смитом-младшим (23-1, 19 КО). Об этом сообщает Boxingnews.

Вместе с тем приоритетное право на оспаривание чемпионского титула по версии WBC остаётся у колумбийца Элейдера Альвареса (22-0, 11 КО).

Таким образом, в случае если Адонис Стивенсон сумеет справиться с Анджеем Фонфарой в добровольной защите титула, его следующим оппонентом будет именно Альварес. Что касается победителя пары Гвоздик — Альварес, то он на чемпионский бой с обладателем пояса по версии WBC сможет выйти лишь в следующем году.