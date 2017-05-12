Арум — о бое Рамирес — Чавес-младший: вы что, издеваетесь надо мной?

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, дал понять, что не видит возможности организации поединка между чемпионом мира во втором среднем весе Гилберто Рамиресом (35-0, 24 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО).

«Бой Рамиреса и Чавеса-младшего? Вы издеваетесь надо мной? Вы шутите? У бокса и так хватает проблем, чтобы выставлять на поединок Чавеса, который даже не пытался боксировать перед публикой. Одно дело, когда просто проигрываешь, такое случается. Но когда проигрываешь так, как он, ничего не предпринимая в ринге, да ещё и на таком уровне — это недопустимо.

Мне жаль Чавеса-старшего. Он великолепный парень, и я считаю его своим другом. То, как выступил его сын, должно быть, действительно унизило его", — приводит слова Арума BoxingScene.