Тайсон: большинство боксёров не встали бы после удара, который пропустил Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон отдал должное стойкости Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), который в бою с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) сумел восстановиться после тяжёлого нокдауна.

«Он мог бы и не встать после того удара. Большинство нынешних боксёров бы не встали после такого удара, а если бы и встали, то потеряли бы уверенность. Что касается Джошуа, то да, сперва он чувствовал некую растерянность, но для бойца, для которого это был лишь 19-й бой, он выглядел великолепно», — приводит слова Тайсона CNN.