Фроч: Фьюри беспечно победил парня, с которым у Джошуа были проблемы

Экс чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что у Тайсона Фьюри есть основания заявлять, что он играючи победит Энтони Джошуа.

«Фьюри временами убирал руки за спину. Он стучал ногами и вёл себя беспечно от первого до последнего гонга. И это с парнем, с которым у Джошуа были проблемы.

Он не выступал два года, у него были проблемы, о которых я не хочу говорить, так что будет ли он тем парнем, который побил Кличко? Конечно, нет. Вероятно, ему понадобится пара боёв, но он точно станет интересным добавлением к супертяжёлому весу", — приводит слова Фроча BBC.