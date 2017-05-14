Джеймс Тони одержал победу нокаутом в прощальном бою

В ночь с 13 на 14 мая 48-летний экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) провёл первый бой почти за два года. В рамках вечера бокса в Ипсиланти (штат Мичиган) американец, по его словам, провёл прощальный поединок.

В 12-раундовом бою ему противостоял Майк Шеппард (24-21-2, 10 КО), на кону встречи стоял второстепенный титул по версии WBF (Всемирная боксёрская федерация).

В шестом раунде 48-летний ветеран сумел потрясти оппонента и таким образом добился досрочной победы.