Финкельштейн: женские бои могут привлечь зрителей в России

Основатель и президент лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн заявил, что женские бои в России не пользуются популярностью в связи с отсутствием квалифицированных кадров, но если эта проблема решится, то потенциал у таких единоборств будет.

«Думаю, что женские бои способны привлечь большую аудиторию. Если это будут девушки хорошего уровня, они привлекут внимание. Кто-то будет осуждать это, особенно, наверное, Кавказ, но женщины тоже хотят заниматься спортом.

Рагозина популярна? Популярна. Воробьёва взяла серебро на Олимпиаде. Эти девушки, которые добились больших результатов в единоборствах, довольно уважаемы. MMA — не исключение. Проблема в отсутствии бойцов хорошего уровня.

Я не вижу приличных женщин-бойцов. Сейчас будет чемпионат Азии среди любителей — там будут выступать женщины. Может быть, там проявятся какие-то таланты", — приводит слова Финкельштейна Rns.online.