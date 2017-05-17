Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Финкельштейн: женские бои могут привлечь зрителей в России

17 мая 2017, среда. 00:21. Бокс

Основатель и президент лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн заявил, что женские бои в России не пользуются популярностью в связи с отсутствием квалифицированных кадров, но если эта проблема решится, то потенциал у таких единоборств будет.

«Думаю, что женские бои способны привлечь большую аудиторию. Если это будут девушки хорошего уровня, они привлекут внимание. Кто-то будет осуждать это, особенно, наверное, Кавказ, но женщины тоже хотят заниматься спортом.

Рагозина популярна? Популярна. Воробьёва взяла серебро на Олимпиаде. Эти девушки, которые добились больших результатов в единоборствах, довольно уважаемы. MMA — не исключение. Проблема в отсутствии бойцов хорошего уровня.

Я не вижу приличных женщин-бойцов. Сейчас будет чемпионат Азии среди любителей — там будут выступать женщины. Может быть, там проявятся какие-то таланты", — приводит слова Финкельштейна Rns.online.

Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
Теги
Вадим Финкельштейн
Новости. Бокс
17 мая 2017, среда
00:58 Фрэмптон хочет ещё один бой с Санта Крусом
00:21 Финкельштейн: женские бои могут привлечь зрителей в России
16 мая 2017, вторник
23:54 Феликс Диас: Кроуфорд заслуживает быть лидером P4P, но я побью его
22:35 Бой Хелениус — Чисора перенесён на осень
21:56 Энди Ли: я не буду боксировать, если не получу больших боёв
21:05 Диллиан Уайт получил травму и вынужден отложить бой с Вахом
20:35 Арум: Хорн — грозный, молодой панчер
19:09 На «Арене Мытищи» пройдёт именной турнир по MMA
18:46 Саламов: считаю, что Ковалёв победит Уорда
17:45 Сен-Пьер не заинтересован в бое с Силвой
16:34 M-1 Challenge 77. Промо-ролик к поединку Лежнев — Абдусаламов
14:48 Уоррен: пока Джошуа не победит Фьюри, он не настоящий чемпион
13:35 Победитель шоу «Бой в большом городе» Челохсаев проведёт поединок в Воронеже
12:56 Ф. Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Веласкесом
11:59 Белью: я сделал то, чего не смог Кличко, и думаю, что могу побить Паркера
11:17 Президент WBO: де ла Хойя выбрал идеальный момент для боя Альварес — Головкин
10:40 Спенс посмеялся над сравнениями с Джефом Лэйси от команды Брука
09:18 Стивенсон: я — король дивизиона 175 фунтов
02:38 Боец MMA отправил противника в нокаут за 4 секунды
02:16 Ломаченко включил Ковалёва в тройку лучших боксёров современности
01:55 Экс-тренер Усика: Гассиев заставил бы Александра работать на пределе
00:49 Ф. Емельяненко: надеюсь, Нурмагомедов станет чемпионом
15 мая 2017, понедельник
23:59 Сондерс: Головкин был медленным в бою с Джейкобсом из-за пяти допинг-тестов
22:13 Нуньес: Шевченко первая до меня дотронулась
21:47 Сондерс: мой семилетний сын боксирует лучше Хурцидзе
20:37 Брук: хочу реванша с Головкиным
19:54 Миочич: не хотел причинять дус Сантусу больше боли, чем необходимо
19:05 Женские бои среди любителей по правилам MMA впервые пройдут на чемпионате Азии
18:26 Хэй забрался на Великую китайскую стену после операции на сухожилии
17:42 Уайлдер: британцы чрезмерно возвеличили Джошуа
16:20 Спенс: после победы над Бруком буду требовать боя с Турманом
15:08 Тайсон Фьюри продал свой автомобиль «Феррари»
14:51 Алексей Папин проведёт следующий бой 27 мая в Воронеже
13:24 Рябинский: продолжаем поиски соперника для Поветкина
13:04 Де ла Хойя: я договорился о бое Альварес — Головкин ради болельщиков
12:07 Промоутер Джошуа считает очень высокой вероятность реванша с Кличко осенью
11:51 Бойцы из Сочи выступят на турнире M-1 Challenge 77
10:50 Уайт: 15 мая надеюсь провести переговоры с Мейвезером о бое с Макгрегором
10:36 Тренер Спенса: Эррол должен избивать Брука раунд за раундом
09:52 Менеджер Уайлдера: хотим провести летом объединительный бой с Паркером
14 мая 2017, воскресенье
23:58 Хан: веду переговоры с Пакьяо и Бруком
22:59 Д. Дэвис: Альварес победит Головкина судейским решением
21:46 Бой Головкин — Альварес может пройти на бейсбольном стадионе в Лос-Анджелесе
20:55 Мейвезер-младший: выбираю Альвареса в бою с Головкиным
19:26 Миочич: удивлён, что жена ещё не ушла от меня
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что теперь делать Владимиру Кличко?
Архив →
© championat.com, 2000–2017
404 - Чемпионат.com
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Возможно, она была удалена или даже никогда не существовала. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
© championat.com, 2000–2017