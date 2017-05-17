Представители России появятся во всех профильных комиссиях АИБА

Представители России будут включены в состав всех профильных комиссий Международной ассоциации бокса (АИБА). Такое решение было принято по итогам встречи генерального секретаря Российской федерации бокса (РФБ) Умара Кремлёва и президента АИБА Чинг-Куо Ву, сообщает ТАСС.

Назначения в отдельные комиссии уже получили двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и тренер Эдуард Кравцов.

«По итогам нашей встречи могу сообщить, что представители России войдут во все профильные комиссии AIBA. В тренерскую войдёт Эдуард Кравцов, в спортивную — Олег Саитов, в судейской Россию будут представлять Валерий Ратьков и Николай Бердник, в технической — Эдуард Абдулманов», — сказал Кремлёв.