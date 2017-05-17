Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу ранен в Ставрополье

Трёхкратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Зураб Фароян и его брат были ранены из травматического пистолета в Ставрополье. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух промоутеров, подозреваемых в нападении.

«По данным следствия, подозреваемые являлись промоутерами спортсмена, с которым ранее у них возник конфликт из-за профессиональной деятельности. Для решения разногласий молодые люди договорились встретиться на одном из въездов в город Ессентуки. Вечером 11 мая 33-летний спортсмен и его 32-летний брат вышли из машины и направились для разговора к ожидавшим их молодым людям, которые в этот момент начали стрелять по ним из травматических пистолетов», — сообщается в заявлении следственного управления СК по Ставропольскому краю, текст которого приводит РИА «Новости».