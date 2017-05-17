Стиверн: на месте Кличко я бы завершил карьеру

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Бермейн Стиверн считает, что экс-чемпиону мира Владимиру Кличко стоит завершить карьеру.

«На месте Кличко я закончил бы карьеру. У него два поражения подряд, ему 40 лет. У него была большая, отличная карьера. У него был шанс нокаутировать Джошуа, но он позволил Энтони сорваться с крючка», — приводит слова Стиверна Fight Space.

В апреле Кличко техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа в бою за титулы WBA/IBF, ранее он лишился трёх поясов в поединке с Тайсоном Фьюри.