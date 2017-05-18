Брук: Амир Хан — это медиапроститутка

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF британец Келл Брук позволил себе жёсткое высказывание в адрес своего соотечественника Амира Хана, с которым ему так и не удалось договориться о бое.

«Это так смешно. Он Амир Хадашьян (параллель со светской львицей Ким Кардашьян. — Прим. «Чемпионата») Он постоянно упоминается в газетах, но не по правильным причинам. Это забавно. Я слышал о его душевных терзаниях и проблемах с отцом. Слышал, что его жена хочет большой дом.

Так раздражает, когда он говорит обо мне. Когда звезда UFC Конор Макгрегор что-то делает, он тут же заявляет, что желает с ним драться. Он медиапроститутка», — приводит слова Брука BoxingScene.