Лукас Браун вернётся в ринг 2 июня

Австралиец Лукас Браун (24-0, 21 КО), завоевавший в марте 2016 года титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе, намерен вернуться в ринг 2 июня.

С момента последнего боя, в котором ему удалось победить Руслана Чагаева, Браун не мог появиться в ринге в связи с проваленными допинг-пробами. В мае, австралийцу лишённого титула, была назначена полугодичная дисквалификация, отбыв наказание он намерен вернуться в большой спорт, о чём заявил его менеджер Мэтт Кларк.

«Лукас вернётся 2 июня в Сиднее. Будет здорово увидеть его вновь после столь долгой паузы. Это будет его первый поединок в Сиднее за долгие годы. Браун снова будет делать то, что умеет лучше всего — отправлять людей в нокауты», — приводит слова Кларка World Boxing News.

Имя соперника Брауна будет названо в ближайшее время.