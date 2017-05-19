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Bellator 179: Дейли перевесил Макдональда

19 мая 2017, пятница. 01:11. Бокс/ММА

19 мая в Лондоне пройдёт большой турнир Bellator 179. Главным его событием станет встреча в полусредней весовой категории между Полом Дейли и Рори Макдональдом, победитель которой гарантированно получит право на титульный бой. Накануне бойцы прошли официальную церемонию. Дейли оказался тяжелее своего оппонента, показав на весах 170,75 фунтов (77,450 кг), Макдональд потянул на 170 фунтов (77,110 кг).

Bellator 179. Результаты взвешивания (в фунтах)

Основной кард

Рори Макдональд (170) – Пол Дейли (170,75)
Лиам Макгири (205,5) – Линтон Васселл (205)
Чейк Конго (244) – Аугусто Сакаи (263,75)
Дэн Эдвардс (169,5) – Алекс Лохоре (170)
Кевин Фергюсон-мл. (165) – Ди Джей Гриффин (164)

Предварительный кард

Джей Додс (154,75) – Элфи Дэвис (155)
Дан Конеке (227,5) – Став Эконому (260,75)
Джейми Пауэлл (125,25) – Амир Альбази (125,5)
Умер Кайяни (168,75) – Нейтан Джонс (169)
Фабиан Эдвардс (184,5) – Рафал Чейровски (185)
Джереми Петли (148,75) – Чейз Мортон (149,75)
Марчин Простко (185) – Майк Шипман (185,75)
Салих Кулучан (135,5) – Диего Барбоза (136)

Источник: sherdog.com Сообщить об ошибке
Теги
Bellator
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