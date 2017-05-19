Кроуфорд думает о переходе в вес 147 фунтов

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд думает о переходе во второй полусредний вес.

«Я готов ко всему. В категории 147 фунтов есть много возможностей. Когда я дрался в 135 фунтах, все призывали меня подняться в 140, говорили, что я слишком большой для 135. Я поднимался, проводил два-три боя, и меня вновь призывали подниматься в более тяжёлый вес. Это бесконечный цикл», — цитирует Кроуфорда BoxingScene.

20 мая Кроуфорду предстоит провести защиту титула в бою с Феликсом Диасом, который состоится в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).