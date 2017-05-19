Арум: после боя с Н'Жикамом Мурата может встретиться с Сондерсом

Боб Арум, промоутер претендента на титул «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Риоты Мураты (12-0, 9 КО), заявил, что после встречи с Хассаном Н’Дам Н’Жикамом его подопечный может провести поединок против чемпиона мира по версии WBO Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО).

«Мы предлагали Сондерсу $ 2 млн за бой с Муратой в Японии, но он ожидал $ 4 млн за поездку в Казахстан на бой против Геннадия Головкина и отказал нам. Думаю, что теперь мы можем организовать такой поединок, ведь я знаю, в чём крылась причина отказа Сондерса.

Я бы хотел, чтобы Мурата встретился с британцем, а потом мы бы посмотрели на результат боя Головкина и Альвареса, и, может, мы бы организовали поединок Риоты с победителем этой пары", — приводит слова Арума BoxingScene.

Отметим, что бой между Муратой и Н’Жикамом за титул «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA пройдёт 20 мая.