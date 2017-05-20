Н'Дам победил Мурату и стал регулярным чемпионом WBA в среднем весе

Камерунский средневес Хасан Н'Дам Н'Жикам (36-2, 21 КО) решением большинства судей победил олимпийского чемпиона 2012 года Риоту Мурату (12-1, 9 КО) и завоевал титул регулярного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA. Поединок состоялся 20 мая в Японии.

Решение судей по итогам 12-раундового боя вызвало много противоречий. Двое арбитров отдали победу Н'Даму со счётом 116-111 и 115-112, в то время как третий посчитал победителем Мурату со счётом 117-1110.

Суперчемпионом WBA в этом весе является Геннадий Головкин.