Миочич: мои коллеги-пожарные дают мне ёрш и отправляют чистить туалеты

Несмотря на свой статус, чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич не бросает свою гражданскую профессию, продолжая работать пожарным. По признанию американца хорватского происхождения, его ближайшее окружение помогает ему не терять головы.

«Меня окружают отличные люди: моя жена, моя семья, друзья, одноклубники и коллеги-пожарные на станции. Благодаря им мои успехи не вскружили мне голову, и мне нравится такое положение вещей. Честно говоря, я могу прийти после боя на работу, ребята поздравят меня, а потом могут мне дать ёрш, щетки и отправить мыть туалеты, им всё равно, что я чемпион.

Я не буду бросать свою работу, мне нравится то, что я делаю. Всю жизнь мне помогали люди, а теперь я помогаю им. Кроме того, я много работал, чтобы работать пожарным и парамедиком, моя мама очень гордится мной», — приводит слова Миочича Jimrome.