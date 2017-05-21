Гэри Расселл-младший победил Эскандона и защитил титул чемпиона

В ночь с 20 на 21 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) прошёл большой вечер бокса. Главным его событием стал поединок между чемпионом мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) Гэри Расселлом-младшим (28-1, 17 КО) и колумбийцем Оскаром Эскандоном (25-3, 17 КО).

Расселл-младший уверенно вёл бой с самого начала и уже в третьем раунде отправил своего соперника в нокдаун правым боковым. Развязка встречи наступила в седьмом раунде, после нескольких впечатляющих атак американца, рефери остановил поединок — победа Расселла техническим нокаутом.