Кроуфорд — о победе над Диасом: это мой ринг

Чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версиям WBC/WBO Теренс Кроуфорд (31-0, 23 КО) прокомментировал свою победу над Феликсом Диасом (19-2, 9 КО).

«Я знаю, что он разочарован, он принял много джебов, его глаз опух, и он был в отчаянии. Мы знали, что сегодня сработают апперкоты. После того как мы просмотрели бой Диаса с Питерсоном, мы понимали, что именно удары снизу станут ключом к победе.

Сегодня я боксировал в стойке левши, потому что я делаю то, что хочу, это — мой ринг", — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.