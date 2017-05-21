Промоутер ONE: не подписал бы Макгрегора — он бросит бутылку, и меня посадят

Управляющий азиатского промоушена ONE Виктор Куй признался, что не стал бы подписывать Конора Макгрегора из-за его манеры поведения.

«Представьте, что у нас пресс-конференция в Китае, и он кидает бутылку с водой. Меня отправят в тюрьму. Меня посадят, и я не шучу.

Мы не говорим о его навыках, о его спортивных способностях. Мы говорим о том, насколько он соответствует ДНК нашей компании. Можно ли заменить меня в Азии промоутером из Америки? Это не сработает, тут всё по-другому", — цитирует Куя MMA Fighting.