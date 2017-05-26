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Кудряшов: держу кулаки за Чудинова, Грувс — очень серьёзный соперник

26 мая 2017, пятница. 14:24. Бокс/ММА

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов считает, что длительный простой его соотечественника Фёдора Чудинова не окажет сильного влияния в предстоящем поединке с Джорджем Грувсом. 27 мая в Шеффилде эти боксёры разыграют вакантный титул чемпиона мира WBA во втором среднем весе.

«Я буду болеть за Фёдора, но я не любитель делать прогнозы. Гроувс – очень серьёзный соперник, тем более бой у него дома. Думаю, для Фёдора поединок будет непростой. Да, мы знаем о факторе домашнего судейства, но англичане в этом плане адекватно действуют. Думаю, всё будет нормально, держим кулаки за Фёдора. При этом за время без боёв не думаю, что Фёдор сидел без дела, а он боксёр высокого класса. И полагаю, этот простой не сильно скажется на его выступлении», — цитирует Кудряшова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Фёдор Кудряшов Фёдор Чудинов
Новости. Бокс/ММА
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