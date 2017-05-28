Брук: я уже просто не мог видеть

Экс-чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук (36-2, 25 КО) подробно рассказал о полученной в ходе боя травме глаза, которая заставила его завершить противостояние с Эрролом Спенсом (21-0, 18 КО).

«В седьмом раунде я пропустил удар в левый глаз и чувствовал, что всё будет плохо. Это было одно из наихудших чувств, которое я когда-либо испытывал. Это напомнило мне мою травму в бою с Головкиным, и это было опустошающее чувство. Я просто не мог видеть.

Наш бой со Спенсом получился конкурентным, мы выиграли по несколько раундов. Я чувствовал, что веду в счёте, но мой глаз не позволил мне продолжить бой. Я побывал в нокдауне но я встал, потому что я воин. Но в одиннадцатом раунде я уже просто не мог видеть. Нельзя вести бой, если ты ничего не видишь», — цитирует Брука BoxingScene.