Спенс: я знал, что Брук сломается, если я начну давить на него

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (22-0, 19 КО), прокомментировал завоевание титула в бою с Келлом Бруком (36-2, 25 КО), дав понять, что ключом к победе стала выбранная им тактика.

«Я просматривал некоторые бои Брука и заметил, что он любит боксировать в определённом темпе. Если немного взвинтить этот темп, то он чувствует себя не очень комфортно и не может выбрасывать много ударов.

Именно потому я принял решение драться в таком темпе, и заставить его принять такой бой, которого он не хотел. Я увидел, что он стал замедляться и тяжело дышать, и тогда я понял, что он в моих руках. После первых раундов я знал, что уступаю, мне не хватало резкости и хлёсткости, потому я стал прессинговать. Я знал, что он сломается, если я начну давить", — приводит слова американца BoxingScene.