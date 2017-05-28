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Вит. Кличко: в поражении Владимира виню себя

28 мая 2017, воскресенье. 11:58. Бокс/ММА

Почётный и «вечный» чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко, признался, что возлагает на себя часть вины за поражение Владимира Кличко в бою с Энтони Джошуа.

«Мы с ним почти не разговаривали сразу после поединка. Нам не нужно разговаривать, просто было достаточно посмотреть друг другу в глаза. Лишь в раздевалке я поблагодарил его за один из лучших боёв в карьере.

Я знаю, насколько для него был важен этот бой, и большое сожаление, что случилось именно так. В тяжёлом весе каждый удар может стать решающим.

Я виню себя в поражении брата, какая-то доля вины, наверное, есть. Когда Владимир почти нокаутировал Джошуа, я дал ему неправильный совет. Я был уверен, что Джошуа, имея огромную мышечную массу будет недостаточно вынослив. Я призвал Владимира не торопиться, я рассчитывал, что после седьмого, восьмого раунда Джошуа замедлится. Сейчас я думаю, может это было ошибкой, может быть добивать надо было сразу", — рассказал Кличко-старший в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Кличко Владимир Кличко Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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