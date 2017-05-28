Грувз: кто хочет драться со мной? Я устал гоняться за соперниками

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Super Джордж Грувз (26-3, 19 КО) заявил, что в следующем бою хотел бы встретиться с победителем боя Энтони Диррелл — Каллум Смит, на кону которого будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBC.

«Кто хочет драться со мной? Я устал постоянно гоняться за соперниками. Я уверен, что есть люди, которые хотят мне наподдать. Я очень надеюсь, что Каллум Смит победит Диррелла, и мы подерёмся за титул WBC. Возможно, Пол Смит победит Тайрона Цойге, и тогда я встречусь с ним, как с обладателем титула „регулярного“ чемпиона WBA.

Как бы то ни было, сейчас я буду праздновать победу со своей великолепной командой и проводить как можно больше времени с семьёй", — цитирует Грувза BoxingScene.

Вчера Джордж Грувз завоевал титул WBA Super, одержав победу техническим нокаутом над Фёдором Чудиновым.