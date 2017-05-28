Спенс: пришло время Турмана, затем будет Пакьяо

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (22-0, 19 КО) после завоевания титула бросил вызов другим лидерам дивизиона.

«Я вызывал Кита Турмана на бой очень долго. Теперь пришло время. Он говорил мне, что я должен доказать себе и всем, кем я являюсь, что я ни с кем не дрался. Что ж, я одержал победу над так называемым самым большим парнем нашей категории — Келлом Бруком. Так что знаешь, Кит, пришло время сразиться.

Моя цель — объединить пояса. Сперва я хочу боя с Турманом, затем мне нужен Пакьяо. Я хочу стать абсолютным чемпионом в своём весе", — приводит слова Спенса BoxingScene.