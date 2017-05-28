Алду: реванша с Макгрегором никогда не будет, он не принял бой

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду заявил, что никогда не сможет взять реванш у Конора Макгрегора, так как тот не согласится на бой.

«Меня по-прежнему спрашивают, хочу ли я провести с ним ещё один бой. Это зависит не от меня, а от UFC, и мы знаем, что этого никогда не будет. Я даже не знаю, вернётся ли он на ринг. UFC пыталась устроить второй бой, но Конор не захотел. Он не принял бой, потому что произошедшее в первом поединке не повторится», — цитирует Алду MMA Fighting.

На турнире UFC 200 Макгрегор нокаутировал Алду на 13-й секунде боя.