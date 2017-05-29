Рябинский делегирует свои полномочия в компании «Мир бокса» Вадиму Корнилову

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил о скорой передачи своих полномочий в промоушене Вадиму Корнилову.

«В России нет индустрии бокса, нет бизнеса, потому что нет телеканалов, которые платят за бои, есть энтузиасты, не только я. У меня есть другой бизнес, на котором я зарабатываю. Буду в дальнейшем уделять ему больше времени. Бокс — это больше хобби, которому я буду в дальнейшем уделять меньше времени, скоро мои функции будет выполнять Вадим Корнилов», — приводит слова Рябинского ТАСС.