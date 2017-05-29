Союз MMA России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых

Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых. Им запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой союза. Также руководство союза направило в Министерство спорта РФ письмо с просьбой исключить обоих бойцов из сборной России по MMA, сообщает пресс-служба Союза.

Ранее братья Хирамагомедовы избили вице-президента Союза MMA Радмира Габдуллина. Это произошло на турнире в Астане: после поражения Гаджимурада Хирамагомедова от Георгия Кичигина они с братом пришли в гостиницу к Габдуллину и нанесли ему побои.