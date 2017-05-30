Рябинский: разговоры о политике касательно боя Поветкин — Руденко — бред

Промоутер Андрей Рябинский считает, что политика не должна иметь отношения к бою Александра Поветкина с украинцем Андреем Руденко, но избежать этого не удастся.

«Всё зависит от акцентов. Для меня Андрей — хорошо, остро атакующий боксер. Разговоры о политике в данном случае — бред. Он приедет сюда. Мы его встретим, как дорогого гостя. С удовольствием проведём бой. Я лично прослежу, чтобы все к нему отнеслись хорошо. Но история взаимоотношений России и Украины, конечно, всплывет. Наверняка в Интернете начнут кидаться друг в друга грязью. Это неприятно, но с этим ничего не поделаешь», — приводит слова Рябинского «Лента.ру».