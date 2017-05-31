Дрозд: реванш Кудряшов — Дуродола будет знаковым событием

Российский боксёр Григорий Дрозд, владеющий статусом чемпиона WBC «в отпуске», поделился своими ожиданиями от предстоящего матча-реванша между Дмитрием Кудряшовым и Оланреваджу Дуродолой, запланированного на 3 июня в Ростове-на-Дону.

«Думаю, не буду оригинальным, если скажу, что нас ждёт по-настоящему знаковое событие. Всем поклонникам бокса в принципе интересно смотреть реванши, а в нашем случае это ещё более увлекательно, так как у Димы Кудряшова очень много болельщиков, он яркий боксёр и настоящий нокаутёр. Имеет единственное поражение, которое получил возможность отыграть. Интриги этому бою не занимать. Спасибо за такой бой, такой вечер бокса компаниям «Мир бокса» и «SKV Boxing» — поединков подобного масштаба в Ростове-на-Дону не было очень давно.

Значение этого поединка для Кудряшова трудно переоценить. Во-первых, победитель получит шанс побороться за титул WBC в первом тяжёлом весе. Во-вторых, Дима боксирует дома, перед своей публикой, в родных стенах. С одной стороны, это дополнительное давление, а с другой — усиленная мотивация. Дима настоящий воин, настоящий боец и должен не только справится с давлением, но и обернуть его себе на пользу. Я верю в это, как верю в его победу. Вперёд, Россия, вперёд, Волгодонск!» — цитирует Дрозда сайт промоутерской компании «Мир бокса».