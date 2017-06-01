Дибелла: Хурцидзе способен шокировать Сондерса в любом раунде

Известный промоутер Лу Дибелла, который ведёт дела Автандила Хурцидзе, считает, что у его боксёра есть шансы победить чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сандерса, бой с которым запланирован на 8 июля в Лондоне.

В декабре прошлого года Сондерс победил другого бойца Дибеллы, Артура Акавова.

«Билли Джо — очень опытный боец, но никогда не знаешь, что он покажет. Его бой с Акавовым был очень ровным и конкурентным, и Билли Джо не в своих лучших кондициях на протяжении долгого времени.

Что касается Хурцидзе, то он более голоден до побед, чем Сондерс, он безжалостен в своих атаках и способен нанести урон на любом этапе боя. Он может падать в нокдауны в четырёх-пяти раундах и всё равно продолжать проводить наступательные атаки, которые могут принести ему победу. Он опасен с 1-го и до 12-го раунда», — цитирует Дибеллу BoxingScene.