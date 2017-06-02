Шлеменко планирует провести следующий бой в США

Россиянин Александр Шлеменко рассказал о своих дальнейших планах после победы над американцем Брэндоном Хэлси на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79.

«Планы — как можно чаще драться, вернуть всё, что я тогда потерял со своими экспериментами. Сейчас отыграл победу. К сожалению, с Тито Ортисом вряд ли смогу встретиться, поскольку он, скорее всего, завершит карьеру, но хотел бы ему отомстить. Ну а так у меня есть титул, который я ещё должен забрать. Он сейчас болтается в Bellator, его нужно вернуть.

Сложно сказать, кто будет моим следующим соперником. Американцы пока не дают мне бой. Мы с менеджером их просим, а они нам говорят: «Вы сначала здесь отбейтесь, потом посмотрим». Хочу встретиться с самым сильным бойцом в моём весе.

Хотелось бы провести бой в Америке. Там у меня незаконченные дела. Надо исправить ошибки и идти дальше. Тем более у нас новый поток. Это наша команда, которая сформировалась после моих поражений. Я Шторм, прочищаю дорогу новому потоку», — сказал Шлеменко в эфире программы «Все на матч».