Ковалёв: Стивенсон выбирает тех соперников, в победе над которыми он уверен

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мыслями о чемпионе по версии WBC Адонисе Стивенсоне, дав понять, что не воспринимает того всерьёз как одного из лидеров дивизиона.

«Он избивает своих оппонентов за два раунда, потому что не выходит боксировать с кем-то новым. Он выбирает таких соперников, в победе над которыми не сомневается, с теми, кого он уже бил. Посмотрите, сперва он победил Фонфару за 11 раундов, а теперь справился с ним всего-то за два, Стивенсон боксирует с таксистами», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.