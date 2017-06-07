Майки Гарсия не исключает поединка с Теренсом Кроуфордом

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия (36-0, 30 КО) не исключил, что в будущем может провести поединок с чемпионом по версиям WBO и WBC в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (31-0, 22 КО).

«Кроуфорд — прекрасный боец. Возможно, лучший в своём дивизионе. Я слышал, что сейчас он заинтересован провести объединительный поединок против Джулиуса Индонго. Если после этого он будет открыт для нашего боя и не будет подниматься на категорию выше, тогда это будет тот соперник, с которым мы встретимся в первом полусреднем весе», — приводит слова Гарсии BoxingScene.