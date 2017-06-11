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Уоррен: сделаю всё, чтобы Сондерс встретился с победителем боя Головкин-Альварес

11 июня 2017, воскресенье. 00:56. Бокс/ММА

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерса, прокомментировал ситуацию с отменой своего подопечного, а также сообщил, что теперь приоритетом для него станет организация боя с победителем пары Геннадий Головкин — Сауль Альварес.

«Конечно, все мы очень разочарованы отменой боя с Хурцидзе. Но эта ситуация, которая полностью не в наших руках. Я веду переговоры с WBO о том, что теперь ждёт Сондерса.

Пока они постановили, что Билли обязан провести защиту титула. На данный момент это всё ещё может быть Хурцидзе, но мы не можем ничего знать до официального заявления организации. К сожалению, не так просто найти того, кто выйдет на бой вместо Автандила.

Мы получим некоторые новости на следующей неделе. Мы с Билли хотим организовать бой с победителем пары Геннадий Головкин — Сауль Альварес и сделаем это после обязательной защиты пояса, таков наш план», — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Теги
Билли Джо Сондерс Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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