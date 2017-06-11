Болельщики избили на ринге кикбоксёра Гронхарта после его победы над Григоряном

После поединка на турнире по кикбоксингу Glory 42 между голландцем Муртелом Гронхартом и армянином Харутом Григоряном, завершившемся победой Гронхарта, двое болельщиков прорвались на ринг и избили голландского спортсмена.

Гронхарт нокаутировал Григоряна, когда тот повернулся спиной к своему оппоненту, что и вызвало ожесточённую реакцию фанатов. Вскоре после нападения вмешались тренеры и организаторы турнира и смогли оттащить нападавших от спортсмена. О последствиях произошедшего пока неизвестно.

Видео инцидента можно посмотреть в YouTube.