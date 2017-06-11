Рябинский: все пробы Поветкина перед боем с Руденко чистые

Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заверил, что тяжеловес Александр Поветкин прошёл все допинг-пробы перед боем с Андреем Руденко, который пройдёт 1 июля в Москве. По словам Рябинского, у боксёра есть подтверждающее письмо от антидопинговой организации ВАДА.

«Это правда. Все пробы чистые, как и должно быть», — приводит слова Рябинского ТАСС.

В прошлом году у Поветкина сорвались два чемпионских боя в супертяжёлом весе — перед боем с Деонтеем Уайлдером в его анализах обнаружили следы мельдония, а проба, взятая перед встречей с Бермейном Стиверном, оказалась положительной на остарин.