Сергей Ковалёв опроверг информацию о получении гражданства США

Один из лучших профессиональных боксёров России, полутяжеловес Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 КО) в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву, заявил, что не собирается получать гражданство США. Напомним, ранее появилась информация о том, что экс-чемпион по версиям WBA, WBO и IBF перед реваншем с Андре Уордом готовится стать американским гражданином.

«Это полная чушь! Сам был удивлён узнав об этом из прессы. Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам», — сказал он.

Поединок Ковалёв — Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе (США) и будет носить статус матча-реванша.

Онлайн-трансляция боя Ковалёв — Уорд.

